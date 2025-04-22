https://ria.ru/20250422/devochka-2012858038.html
На юге Москвы мужчина выстрелил в девочку из травматического пистолета
На юге Москвы мужчина выстрелил в девочку из травматического пистолета - РИА Новости, 22.04.2025
На юге Москвы мужчина выстрелил в девочку из травматического пистолета
Полиция задержала мужчину, который на юге Москвы ранил из травматического пистолета девочку 2013 года рождения, когда целился в собаку, ребенок в больнице,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:44:00+03:00
2025-04-22T23:44:00+03:00
2025-04-22T23:51:00+03:00
происшествия
москва
мвд москвы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который на юге Москвы ранил из травматического пистолета девочку 2013 года рождения, когда целился в собаку, ребенок в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.В дежурную часть отдела МВД России по району Царицыно города Москвы поступила информация о том, что мужчина выстрелил в девочку из травматического пистолета."Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы предварительно установлено, что девочка 2013 года рождения гуляла со своей мамой и собакой на улице Ереванская. В какой-то момент собака подбежала к прохожему, на что мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону животного, однако попал в руку девочке. Несовершеннолетняя сейчас находится в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что стрелявший доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250419/irkutsk-2012245408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мвд москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, МВД Москвы, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юге Москвы мужчина выстрелил в девочку из травматического пистолета
В Москве задержали мужчину, ранившего из травмата девочку 2013 года рождения