https://ria.ru/20250422/detonatsija-2012811722.html

В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов

В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов - РИА Новости, 22.04.2025

В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов

На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:16:00+03:00

2025-04-22T18:16:00+03:00

2025-04-22T21:26:00+03:00

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мирный

киржачский район

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны. "Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе", — говорится в материале.Как уточнили в ведомстве, для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. "По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами", — добавили там.Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в этот район.Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.

https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

владимирская область

россия

мирный

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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирный, киржачский район, взрыв в воинской части во владимирской области