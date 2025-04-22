https://ria.ru/20250422/detonatsija-2012811722.html
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов - РИА Новости, 22.04.2025
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов
На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:16:00+03:00
2025-04-22T18:16:00+03:00
2025-04-22T21:26:00+03:00
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взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны. "Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе", — говорится в материале.Как уточнили в ведомстве, для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. "По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами", — добавили там.Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в этот район.Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирный, киржачский район, взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мирный, Киржачский район, Взрыв в воинской части во Владимирской области
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов
МО: во Владимирской области горит воинская часть, идет детонация боеприпасов