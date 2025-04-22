Рейтинг@Mail.ru
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 22.04.2025 (обновлено: 21:26 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/detonatsija-2012811722.html
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов - РИА Новости, 22.04.2025
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов
На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:16:00+03:00
2025-04-22T21:26:00+03:00
происшествия
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мирный
киржачский район
взрыв в воинской части во владимирской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны. &quot;Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе&quot;, — говорится в материале.Как уточнили в ведомстве, для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. "По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами", — добавили там.Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в этот район.Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.
https://ria.ru/20250113/tula-1993486774.html
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
владимирская область
россия
мирный
киржачский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирный, киржачский район, взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мирный, Киржачский район, Взрыв в воинской части во Владимирской области
В воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов

МО: во Владимирской области горит воинская часть, идет детонация боеприпасов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцать второго апреля 2025 года в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе", — говорится в материале.

Как уточнили в ведомстве, для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.
"По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами", — добавили там.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар в здании военного госпиталя на Советской улице в Туле - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Появились подробности пожара в Туле
13 января, 15:46
Ранее губернатор Александр Авдеев сообщил, что в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Правительство Владимирской области призвало воздержаться от поездок в этот район.
Проводится эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный Киржачского района.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Московском районе Петербурга загорелся склад
Вчера, 18:20
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МирныйКиржачский районВзрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала