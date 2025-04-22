https://ria.ru/20250422/deputat-2012675845.html

Депутат Рады: ископаемые не являются собственностью украинского народа

Депутат Рады: ископаемые не являются собственностью украинского народа - РИА Новости, 22.04.2025

Депутат Рады: ископаемые не являются собственностью украинского народа

Депутат Рады Георгий Мазурашу в контексте готовящегося соглашения с США по недрам заявил, что полезные ископаемые не являются собственностью украинского народа. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:44:00+03:00

2025-04-22T10:44:00+03:00

2025-04-22T11:03:00+03:00

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Рады Георгий Мазурашу в контексте готовящегося соглашения с США по недрам заявил, что полезные ископаемые не являются собственностью украинского народа. Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что Вашингтон и Киев подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Рады Ярослав Железняк со ссылкой на меморандум в пятницу сообщил, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Относительно соглашения в целом тоже много и активно коммуницирую на эту тему со своими избирателями. И я уточняю с нашими с Владимиром (Зеленским - ред.) избирателями из Черновицкой области, где я избран, и мы определись, когда много людей кричат: "Так это же ископаемые, это собственность украинского народа", - я уточняю: в конституции не написано, что собственность, что - объект права собственности, а это немного другое... А мы так общаемся с избирателями: слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я из Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в Бог знает какой другой области?" - сказал Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Как полагает депутат, будь у Украины достаточно сил и средств для ведения боевых действий, ей не пришлось бы идти на сделки, касающиеся возможных месторождений. "У нас огромные проблемы - кем и чем воевать. Поэтому нам нужно цепляться за любые соломинки", - добавил он. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html

https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, в мире