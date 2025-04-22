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В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 22.04.2025
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07:53 22.04.2025 (обновлено: 09:43 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 22.04.2025
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека
Два человека пострадали при взрыве газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:53:00+03:00
2025-04-22T09:43:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."В Махачкале, по адресу ул. Бейбулатова, 4, в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского", – говорится в сообщении.Отмечается, что эвакуация жильцов не проводилась. Обрушений в доме нет, выбиты две оконные рамы.В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

МЧС: в Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramВзрыв газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале
Взрыв газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Взрыв газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
Махачкале, по адресу ул. Бейбулатова, 4, в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация жильцов не проводилась. Обрушений в доме нет, выбиты две оконные рамы.
В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
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ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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