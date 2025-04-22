https://ria.ru/20250422/dagestan-2012649491.html

В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека - РИА Новости, 22.04.2025

В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

Два человека пострадали при взрыве газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:53:00+03:00

2025-04-22T07:53:00+03:00

2025-04-22T09:43:00+03:00

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012665380_0:266:690:654_1920x0_80_0_0_fbd74445731825d73ec89a5681531d2c.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве газа в десятиэтажном многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану."В Махачкале, по адресу ул. Бейбулатова, 4, в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского", – говорится в сообщении.Отмечается, что эвакуация жильцов не проводилась. Обрушений в доме нет, выбиты две оконные рамы.В связи с произошедшим прокуратура Дагестана организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20250414/chechnya-2011235692.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия