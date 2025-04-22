https://ria.ru/20250422/dacha-2012646976.html

Исследование показало рост спроса на готовые проекты дачных домов в 25 раз

Исследование показало рост спроса на готовые проекты дачных домов в 25 раз - РИА Новости, 22.04.2025

Исследование показало рост спроса на готовые проекты дачных домов в 25 раз

Россиян все больше интересуют уже готовые проекты загородных домов - в январе-апреле покупки чертежей таких построек на одном из маркетплейсов выросли в 25 раз... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T06:52:00+03:00

2025-04-22T06:52:00+03:00

2025-04-22T06:52:00+03:00

экономика

анастасия романова

ozon

wildberries

жилье

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россиян все больше интересуют уже готовые проекты загородных домов - в январе-апреле покупки чертежей таких построек на одном из маркетплейсов выросли в 25 раз к аналогичному периоду прошлого года, при этом средний чек на схемы снизился в 5,5 раза, подсчитали для РИА Новости в сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур"). "В преддверии дачного сезона в этом году у российских дачников набирают популярность готовые проекты домов - альбомы с распечатанными чертежами для строительства, архитектурными и конструктивными решениями, расчетами материалов и готовых узлов, включая электрику, отопление, канализацию и водоснабжение. На маркетплейсе Ozon с января по апрель этого года пользователи купили почти в 25 раз больше готовых проектов, чем в этом же периоде годом ранее", - рассказала аналитик сервиса Анастасия Романова, ее слова приводятся в исследовании. Она пояснила, что "продажи со склада онлайн-маркета выросли с 33 штук проектов в первом квартале 2024 года до 805 штук в эти же месяцы в 2025 году". "Примечательно, что средний чек по этой категории товаров в анализируемых периодах снизился на 81,99%: с 17,482 тысячи рублей в 2024 году до 3,148 тысячи рублей в текущем", - отметила специалист. Кроме того, из товаров для строительства загородных домов, которые продаются на маркетплейсах, высокий спрос показали готовые лестницы из дерева - количество их продаж увеличилось почти в 9 раз, при этом средний чек за лестницы вырос на 40%: с 8,5 тысячи рублей за штуку до 12 тысяч. Кроме того, растет популярность у облицовочных материалов - рост в 2,1 раза по количеству покупок, несмотря на рост среднего чека в 2 раза; у поликарбоната, который используется при строительстве теплиц, - рост покупок в 2,6 раза при увеличении среднего чека на 52%, а число покупок конструкционных материалов - фторопластовых, эбонитовых и полиуретановых стержней, капролона - выросло в 3,1 раза. "На краски, лаки и растворители на маркетплейсах россияне потратили более 1,6 миллиарда рублей - рост в 2025 году составил 33,34%, а средний чек упал на 12,54%. Растущие подкатегории - эмали (+67,54%), лаки для строительства и ремонта (+45,69%). В целом выручка продавцов стройматериалов, которые отгружались со складов Ozon и Wildberries, - не считая красок и лаков - в текущем году составила более 1 миллиарда рублей, что на 37% превышает показатели 2024 года", - заключила Романова.

https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html

https://ria.ru/20250224/amnistiya-1776601899.html

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экономика, анастасия романова, ozon, wildberries, жилье