https://ria.ru/20250422/chp-2012812509.html

Минобороны создало комиссию по расследованию ЧП во Владимирской области

Минобороны создало комиссию по расследованию ЧП во Владимирской области - РИА Новости, 22.04.2025

Минобороны создало комиссию по расследованию ЧП во Владимирской области

Минобороны России создало комиссию по выяснению обстоятельств ЧП на территории воинской части во Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов на... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:20:00+03:00

2025-04-22T18:20:00+03:00

2025-04-22T22:22:00+03:00

россия

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минобороны России создало комиссию по выяснению обстоятельств ЧП на территории воинской части во Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов на складе, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. "По поручению министра обороны России для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя министра обороны России генерал-полковника А. М. Булыги", — говорится в сообщении Минобороны."По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", — отмечает военное ведомство.Как сообщило Минобороны России, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

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россия, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области