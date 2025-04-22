https://ria.ru/20250422/cheljabinsk-2012740493.html

В Челябинске арестовали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

В Челябинске арестовали подозреваемого в убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 22.04.2025

В Челябинске арестовали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

Полицейские раскрыли убийство молодого человека в Челябинске, совершенное в 2004 году, подозреваемый, ранее четырежды судимый, задержан и помещен под стражу,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:49:00+03:00

2025-04-22T14:49:00+03:00

2025-04-22T14:49:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Полицейские раскрыли убийство молодого человека в Челябинске, совершенное в 2004 году, подозреваемый, ранее четырежды судимый, задержан и помещен под стражу, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным пресс-службы, работая над материалами уголовного дела, возбужденного в июне 2004 года по факту убийства 22-летнего молодого человека в Челябинске, оперативники повторно изучили показания свидетелей, а затем и вновь встретились с ними. Это позволило восстановить полную картину произошедшего. По предварительным данным, вечером 4 июня 2004 года мужчина с девушкой возвращался из кафе домой, на улице молодые люди встретили другую пару. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате неизвестный нанес мужчине 8 колото-резаных ранений шеи и головы. Оперативникам удалось установить места проживания сначала девушки, а затем и самого подозреваемого. "В ходе работы фигурант, 44-летний, ранее четырежды судимый, в том числе за убийство, местный житель, полностью признался содеянном. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СУСК России по региону судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как поясняет региональное СУСК, фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "и" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

https://ria.ru/20250411/ubiystvo-2010681625.html

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происшествия, россия, челябинск