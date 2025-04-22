https://ria.ru/20250422/bundesver-2012724585.html

СМИ: Германия ведет переговоры о возможности переброски войск НАТО

СМИ: Германия ведет переговоры о возможности переброски войск НАТО - РИА Новости, 22.04.2025

СМИ: Германия ведет переговоры о возможности переброски войск НАТО

Бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта, сообщает... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:00:00+03:00

2025-04-22T14:00:00+03:00

2025-04-22T15:09:00+03:00

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Бундесвер ведёт переговоры с логистическими и транспортными компаниями о возможности переброски войск НАТО на восток в случае военного конфликта, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. "Чтобы в случае вмешательства союзников (по 5 статье НАТО после нападения на одного из его членов - ред.) перебросить достаточное количество солдат и техники на восток, бундесвер обращается за поддержкой к таким компаниям, как Lufthansa и Deutsche Bahn", - пишет издание. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. По данным Handelsblatt, конфиденциальные переговоры ведутся также с оборонным концерном Rheinmetall. Предметом переговоров является, в первую очередь, вопрос их логистических мощностей в случае якобы "нападения России на территорию НАТО". "Бундесвер при логистической транспортировке военных грузов и материалов за пределами боевых зон почти полностью полагается на услуги гражданских коммерческих поставщиков. При морских и воздушных перевозках сверхгабаритных и сверхтяжёлых материалов — даже на 100 процентов", — сообщили изданию в оперативном командовании вооруженных сил Германии. Среди проблем, с которыми могут столкнуться транспортные компании, Handelsblatt называет дефицит дизельных локомотивов у Deutsche Bahn на случай отсутствия электричества после "диверсий" и разницу в ширине колеи начиная с Каунаса. В феврале издание Spiegel писало, что Североатлантический Альянс намерен продлить имеющиеся в Германии два военных трубопровода до Польши и Чехии, чтобы в случае конфликта с РФ снабжать войска керосином и дизелем. В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим. В своей Национальной стратегии безопасности правительство ФРГ в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта Германия должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

https://ria.ru/20250413/germaniya-2010959973.html

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