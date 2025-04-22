ВСУ перебросили 300 расчетов БПЛА в Курскую область, сообщил источник
ВСУ пытаются удержаться в Курской области, перебросив туда 300 расчетов БПЛА
© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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КУРСК, 22 апр – РИА Новости. Более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение "Птицы Мадьяра", перебросили ВСУ для поддержки своей пехоты, пытаясь удержать позиции в Курской области, рассказал РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".
Ранее во вторник источник в группировке "Север" сообщил об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области.
"На данном направлении мы насчитываем до 300 расчетов БПЛА - это был анализ проведен всех запусков (дронов ВСУ – ред.) на момент начала штурма населенного пункта Гуево. Активность БПЛА потом увеличилась, это связано с тем, что на данное направление опять же, чтобы удержать сам Горналь, монастырь и Гуево, были переброшены подразделения "Птицы Мадьяра", которые, как всем известно, очень хорошо работают в плане воздушной разведки и нанесения огневого поражения… За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА", - сказал собеседник.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.