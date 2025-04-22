https://ria.ru/20250422/bpl-2012657235.html

БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке

БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке - РИА Новости, 22.04.2025

БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке

Украинский беспилотник ночью сбросил боеприпас на территорию учреждения здравоохранения в Горловке, никто не пострадал, сообщил во вторник мэр Горловки Иван... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:27:00+03:00

2025-04-22T09:27:00+03:00

2025-04-22T09:27:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник ночью сбросил боеприпас на территорию учреждения здравоохранения в Горловке, никто не пострадал, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В 2 часа ночи украинские террористы осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на территорию одного из учреждений здравоохранения. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили, что в 2.00 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html

https://ria.ru/20250409/gorlovka-2010310727.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия