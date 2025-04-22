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БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке - РИА Новости, 22.04.2025
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09:27 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/bpl-2012657235.html
БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке
БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке - РИА Новости, 22.04.2025
БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке
Украинский беспилотник ночью сбросил боеприпас на территорию учреждения здравоохранения в Горловке, никто не пострадал, сообщил во вторник мэр Горловки Иван... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:27:00+03:00
2025-04-22T09:27:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник ночью сбросил боеприпас на территорию учреждения здравоохранения в Горловке, никто не пострадал, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В 2 часа ночи украинские террористы осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на территорию одного из учреждений здравоохранения. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили, что в 2.00 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250421/ataka-2012629535.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
БПЛА ночью атаковал учреждение здравоохранения в Горловке

БПЛА ночью сбросил боеприпас на территорию учреждения здравоохранения в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник ночью сбросил боеприпас на территорию учреждения здравоохранения в Горловке, никто не пострадал, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В 2 часа ночи украинские террористы осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на территорию одного из учреждений здравоохранения. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько.
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В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили, что в 2.00 украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Центрально-Городской район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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