https://ria.ru/20250422/bitkoin-2012787187.html

Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов - РИА Новости, 22.04.2025

Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:48:00+03:00

2025-04-22T16:48:00+03:00

2025-04-22T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина на 16.46 мск растет более чем на 3% - до 90 330 доллара. Динамика приводится за сутки. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,5% - до 90 453,64 доллара. Согласно данным биржи, показатель впервые с 7 марта поднялся выше 90 тысяч долларов.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, биткоин