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Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов - РИА Новости, 22.04.2025
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16:48 22.04.2025 (обновлено: 16:52 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/bitkoin-2012787187.html
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов - РИА Новости, 22.04.2025
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:48:00+03:00
2025-04-22T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина на 16.46 мск растет более чем на 3% - до 90 330 доллара. Динамика приводится за сутки. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,5% - до 90 453,64 доллара. Согласно данным биржи, показатель впервые с 7 марта поднялся выше 90 тысяч долларов.
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экономика, россия, биткоин
Экономика, Россия, Биткоин
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов впервые с 7 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина на 16.46 мск растет более чем на 3% - до 90 330 доллара. Динамика приводится за сутки. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,5% - до 90 453,64 доллара. Согласно данным биржи, показатель впервые с 7 марта поднялся выше 90 тысяч долларов.
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