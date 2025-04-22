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Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов - РИА Новости, 22.04.2025
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:48:00+03:00
2025-04-22T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 3% за последние сутки, и впервые с начала марта она превысила отметку в 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина на 16.46 мск растет более чем на 3% - до 90 330 доллара. Динамика приводится за сутки. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 3,5% - до 90 453,64 доллара. Согласно данным биржи, показатель впервые с 7 марта поднялся выше 90 тысяч долларов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, биткоин
Экономика, Россия, Биткоин
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина поднялась выше 90 тысяч долларов впервые с 7 марта