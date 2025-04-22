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"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев - РИА Новости, 22.04.2025
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11:33 22.04.2025 (обновлено: 12:04 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/bezhentsy-2012689962.html
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев - РИА Новости, 22.04.2025
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях. РИА Новости, 22.04.2025
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях."В Ирландии правительство бесплатно ремонтирует автомобили украинских "беженцев". Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики", — написал он, комментируя видео с дорогими автомобилями с украинскими номерами.При этом украинским беженцам выделяют миллиарды на жилье и пособия, отметил Боуз."Все по-честному, не так ли?" — иронично заключил Боуз.В понедельник немецкое издание Welt am Sonntag также сообщало о жалобах пациентов польских больниц на большое количество украинских беженцев в стране, которое, по их словам, создает нагрузку на систему здравоохранения в республике.
https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html
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чей боуз, европа, ирландия, польша, в мире
Чей Боуз, Европа, Ирландия, Польша, В мире
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев

Боуз: налогоплательщики тратят миллиарды на украинцев с дорогими машинами

© Chay Bowes/ХПост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Chay Bowes/Х
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях.
Ирландии правительство бесплатно ремонтирует автомобили украинских "беженцев". Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики", — написал он, комментируя видео с дорогими автомобилями с украинскими номерами.
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При этом украинским беженцам выделяют миллиарды на жилье и пособия, отметил Боуз.
"Все по-честному, не так ли?" — иронично заключил Боуз.
В понедельник немецкое издание Welt am Sonntag также сообщало о жалобах пациентов польских больниц на большое количество украинских беженцев в стране, которое, по их словам, создает нагрузку на систему здравоохранения в республике.
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