https://ria.ru/20250422/bezhentsy-2012689962.html

"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев

"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев - РИА Новости, 22.04.2025

"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях."В Ирландии правительство бесплатно ремонтирует автомобили украинских "беженцев". Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики", — написал он, комментируя видео с дорогими автомобилями с украинскими номерами.При этом украинским беженцам выделяют миллиарды на жилье и пособия, отметил Боуз."Все по-честному, не так ли?" — иронично заключил Боуз.В понедельник немецкое издание Welt am Sonntag также сообщало о жалобах пациентов польских больниц на большое количество украинских беженцев в стране, которое, по их словам, создает нагрузку на систему здравоохранения в республике.

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html

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чей боуз, европа, ирландия, польша, в мире