https://ria.ru/20250422/bezhentsy-2012689962.html
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев - РИА Новости, 22.04.2025
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:33:00+03:00
2025-04-22T11:33:00+03:00
2025-04-22T12:04:00+03:00
чей боуз
европа
ирландия
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012681755_0:347:801:798_1920x0_80_0_0_50b819d2093a6bc324138d4476ff5635.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X возмутился из-за украинских беженцев, которые ездят на дорогих автомобилях."В Ирландии правительство бесплатно ремонтирует автомобили украинских "беженцев". Они освобождены от многих автомобильных налогов, за которые несут ответственность обычные налогоплательщики", — написал он, комментируя видео с дорогими автомобилями с украинскими номерами.При этом украинским беженцам выделяют миллиарды на жилье и пособия, отметил Боуз."Все по-честному, не так ли?" — иронично заключил Боуз.В понедельник немецкое издание Welt am Sonntag также сообщало о жалобах пациентов польских больниц на большое количество украинских беженцев в стране, которое, по их словам, создает нагрузку на систему здравоохранения в республике.
https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html
https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html
европа
ирландия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012681755_0:207:801:808_1920x0_80_0_0_ce7579ccf17ed8941673b63b29eb4655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чей боуз, европа, ирландия, польша, в мире
Чей Боуз, Европа, Ирландия, Польша, В мире
"Все по-честному?" В Европе возмутились из-за кадров с машинами украинцев
Боуз: налогоплательщики тратят миллиарды на украинцев с дорогими машинами