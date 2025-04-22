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В Белгородской области от ударов дронов пострадали пять человек - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 22.04.2025 (обновлено: 16:41 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/bespilotniki-2012781233.html
В Белгородской области от ударов дронов пострадали пять человек
В Белгородской области от ударов дронов пострадали пять человек - РИА Новости, 22.04.2025
В Белгородской области от ударов дронов пострадали пять человек
Супружеская пара, двое их детей и водитель автомобиля ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов украинских дронов по машинам мирных РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:30:00+03:00
2025-04-22T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
грайворон
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Супружеская пара, двое их детей и водитель автомобиля ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов украинских дронов по машинам мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Грайворонском округе от ударов дронов ВСУ ранены пять мирных жителей. В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранены четверо: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка. Супругам диагностированы баротравма и контузия — помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. Их 19-летнего сына со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. 16-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лица доставляется в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что ещё одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка. Водителя автомобиля с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, грайворон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Грайворон, Происшествия
В Белгородской области от ударов дронов пострадали пять человек

Гладков: в белгородском Грайворонском округе при атаке БПЛА ВСУ ранены 5 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Супружеская пара, двое их детей и водитель автомобиля ранены в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов украинских дронов по машинам мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В Грайворонском округе от ударов дронов ВСУ ранены пять мирных жителей. В селе Косилово беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего ранены четверо: супружеская пара, их сын и 16-летняя девочка. Супругам диагностированы баротравма и контузия — помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались. Их 19-летнего сына со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также закрытой черепно-мозговой травмой бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. 16-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лица доставляется в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что ещё одна атака дрона произошла на участке автодороги Грайворон — Илёк-Пеньковка. Водителя автомобиля с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения пострадавший будет переведён в городскую больницу №2, уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковГрайворонПроисшествия
 
 
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