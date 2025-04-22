https://ria.ru/20250422/bespilotnik-2012677242.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.04.2025
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 09:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:48:00+03:00
2025-04-22T10:48:00+03:00
2025-04-22T10:48:00+03:00
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 09:40 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать второго апреля около 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/krym-2012674409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью