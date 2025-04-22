Беркович* и Петрийчук* попытались обжаловать приговор
Адвокаты Беркович и Петрийчук подали кассационные жалобы на приговор
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Защитники режиссера Евгении Беркович* (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и драматурга Светланы Петрийчук* (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), осужденных по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", подали кассационные жалобы на приговор, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
“Кассационные жалобы на приговор поступили в суд первой инстанции”, - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Петрийчук*.
По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
В июле прошлого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев.
Беркович* и Петрийчук* вину не признают. В настоящий момент они отбывают наказание в разных исправительных колониях.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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