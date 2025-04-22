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Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025
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21:11 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/avdeev-2012845881.html
Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе
Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025
Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе
Все необходимое делается, чтобы люди и их имущество в Киржачском районе были в безопасности, чтобы завтра смогли вернуться в свои дома, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:11:00+03:00
2025-04-22T21:11:00+03:00
происшествия
владимирская область
киржачский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все необходимое делается, чтобы люди и их имущество в Киржачском районе были в безопасности, чтобы завтра смогли вернуться в свои дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По информации главы региона, пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Приятно решение провести эвакуацию воинской части, 7 населённых пунктов и 12 дачных посёлков. &quot;Делается всё необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома&quot;, - написал Авдеев.
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012845664.html
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происшествия, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Происшествия, Владимирская область, Киржачский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе

Авдеев: все делается для безопасности людей и их имущества в Киржачском районе

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Губернатор Владимирской области Александр Авдеев
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все необходимое делается, чтобы люди и их имущество в Киржачском районе были в безопасности, чтобы завтра смогли вернуться в свои дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По информации главы региона, пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Приятно решение провести эвакуацию воинской части, 7 населённых пунктов и 12 дачных посёлков.
«

"Делается всё необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома", - написал Авдеев.

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