https://ria.ru/20250422/avdeev-2012845881.html

Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе

Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025

Губернатор Владимирской области рассказал об обстановке в Киржачском районе

Все необходимое делается, чтобы люди и их имущество в Киржачском районе были в безопасности, чтобы завтра смогли вернуться в свои дома, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:11:00+03:00

2025-04-22T21:11:00+03:00

2025-04-22T21:11:00+03:00

происшествия

владимирская область

киржачский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все необходимое делается, чтобы люди и их имущество в Киржачском районе были в безопасности, чтобы завтра смогли вернуться в свои дома, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По информации главы региона, пострадали четыре человека, трое госпитализированы. Приятно решение провести эвакуацию воинской части, 7 населённых пунктов и 12 дачных посёлков. "Делается всё необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012845664.html

владимирская область

киржачский район

россия

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происшествия, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия