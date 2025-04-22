https://ria.ru/20250422/ataki-2012849587.html

Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ

Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025

Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ

Магазин и 31 дом сгорели в Климовском и Севском районах Брянской области в результате атак дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-22T21:42:00+03:00

2025-04-22T21:42:00+03:00

2025-04-23T00:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

севский район

брянская область

климовский район

александр богомаз

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ТУЛА, 22 апр - РИА Новости. Магазин и 31 дом сгорели в Климовском и Севском районах Брянской области в результате атак дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в Климовском районе уничтожены 29 домов. Так, в селе Хоромное сожжены 25 домов, в Брахлове — два дома и магазин, а также поврежден детсад. В селе Сушаны сгорели два дома. Еще два дома сгорели в селе Грудская Севского района.Пострадавших в результате атак нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html

севский район

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севский район, брянская область, климовский район, александр богомаз