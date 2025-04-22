https://ria.ru/20250422/ataki-2012849587.html
Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ
Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ
Магазин и 31 дом сгорели в Климовском и Севском районах Брянской области в результате атак дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-22T21:42:00+03:00
2025-04-22T21:42:00+03:00
2025-04-23T00:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
брянская область
климовский район
александр богомаз
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ТУЛА, 22 апр - РИА Новости. Магазин и 31 дом сгорели в Климовском и Севском районах Брянской области в результате атак дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в Климовском районе уничтожены 29 домов. Так, в селе Хоромное сожжены 25 домов, в Брахлове — два дома и магазин, а также поврежден детсад. В селе Сушаны сгорели два дома. Еще два дома сгорели в селе Грудская Севского района.Пострадавших в результате атак нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250405/ataka-2009566024.html
севский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севский район, брянская область, климовский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз
Магазин и более 30 домов сгорели в Брянской области из-за атак ВСУ
Богомаз: магазин и 31 дом сгорели в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе