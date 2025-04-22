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СМИ раскрыли, что случится с Украиной из-за радикального решения Трампа
СМИ раскрыли, что случится с Украиной из-за радикального решения Трампа - РИА Новости, 22.04.2025
СМИ раскрыли, что случится с Украиной из-за радикального решения Трампа
Украина в любом случае примет условия России после ухода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса, пишет American Thinker. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:31:00+03:00
2025-04-22T15:31:00+03:00
2025-04-22T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина в любом случае примет условия России после ухода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса, пишет American Thinker."Конфликт будет идти к своему естественному завершению, которое мы можем определить как исход "либо-либо": либо Украина примет условия России в ходе дипломатического обмена, либо российская армия навяжет их военным способом", — говорится в материале.Обозреватель указал, что в случае прекращения участия американского лидера в мирном процессе больше не будет никакой альтернативы по завершению боевых действий, поскольку Россия побеждает на поле боя."США должны это понимать. Россия не ищет путей выхода", — подчеркнул автор публикации.Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет 19 апреля в комментарии РИА Новости призвал главу США отбросить угрозы об отказе от участия в переговорном процессе по Украине и привел в пример пословицу: "Взялся за гуж — не говори, что не дюж".Трамп заявлял, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
https://ria.ru/20250422/rossiya-2012741871.html
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В мире, Украина, Россия, США, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ
СМИ раскрыли, что случится с Украиной из-за радикального решения Трампа
AT: Украина примет условия России после отстранения Трампа от переговоров