https://ria.ru/20250422/asteroid-2012845256.html

Аппарат НАСА сфотографировал уникальный астероид

Аппарат НАСА сфотографировал уникальный астероид - РИА Новости, 22.04.2025

Аппарат НАСА сфотографировал уникальный астероид

Космический аппарат НАСА "Люси" сфотографировал астероид уникальной формы, образовавшийся около 150 миллионов лет назад в результате столкновения двух тел,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Космический аппарат НАСА "Люси" сфотографировал астероид уникальной формы, образовавшийся около 150 миллионов лет назад в результате столкновения двух тел, сообщило аэрокосмическое ведомство США. Астероид Дональдджохансон был запечатлен камерой дальней разведки аппарата "Люси" на расстоянии от 1100 до 1600 километров. На снимках видно, что астероид выглядит как "контактный двойной объект", который образуется при столкновении двух небольших тел. Специалисты были удивлены необычной формой узкой перемычки астероида, соединяющей две доли, напоминающие два вложенных друг в друга вафельных рожка для мороженого. "Этот астероид обладает поразительно сложной геологией. По мере того, как мы будем детально изучать сложные структуры, они откроют важную информацию о строительных блоках и процессах столкновения, которые сформировали планеты в нашей Солнечной системе", - заявил Хэл Левисон, главный исследователь миссии "Люси" из Юго-Западного института в Колорадо. По результатам предварительного анализа первых доступных изображений, астероид оказался крупнее, чем первоначально предполагалось: около 8 километров в длину и 3,5 километра в ширину в самой широкой точке. Как отмечается, астероид Дональдджохансон не является основной научной целью аппарата "Люси", который проведет оставшуюся часть 2025 года в путешествии через главный пояс астероидов. Главной цели миссии - троянского астероида Юпитера Эврибатес - "Люси" достигнет в августе 2027 года. Троянские астероиды Юпитера — это две группы крупных астероидов, которые движутся вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер. Существует традиция называть астероиды одной группы именами греческих героев, а другой — защитников Трои.

https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

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Астероид, запечатлённый аппаратом "Люси" "Слипшиеся вафельные рожки, или Дональдджохансон" Аппарат "Люси" снял вблизи уникальный астероид: он запечатлён с расстояния всего в 1,1-1,6 тысячи км и выглядит как "контактный двойной объект", образующийся при столкновении двух небольших тел. В НАСА были удивлены необычной формой узкой перемычки 8-километрового астероида и сравнили Дональдджохансон с двумя вложенными друг в друга вафельными рожками для мороженого. Теперь "Люси" направится к одной из главных целей своего путешествия – Эврибату, троянскому астероиду Юпитера. 2025-04-22T21:05 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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