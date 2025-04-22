Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Армении произошла драка - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html
В парламенте Армении произошла драка
В парламенте Армении произошла драка - РИА Новости, 22.04.2025
В парламенте Армении произошла драка
Потасовка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Армения" произошла в парламенте Армении, причиной стало... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:50:00+03:00
2025-04-22T12:50:00+03:00
в мире
армения
ереван
цюрих
никол пашинян
арцвик минасян
арарат мирзоян
дашнакцутюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012704325_0:388:789:832_1920x0_80_0_0_cde42229740f8691c97efffa4559ebb5.jpg
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Потасовка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Армения" произошла в парламенте Армении, причиной стало предложение одного из парламентариев ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Инциденту предшествовал критические замечания спикера парламента Алена Симоняна в адрес оппозиционеров, представляющих партию "Дашнакцутюн", которая входит во фракцию "Армения". До этого представитель дашнаков Арцвик Минасян заявил о намерении фракции представить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Спикер парламента объявил 20-минутный перерыв. Сейчас ситуация в зале заседаний спокойная. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.
https://ria.ru/20250417/armenija-2011772458.html
https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html
армения
ереван
цюрих
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012704325_0:314:789:906_1920x0_80_0_0_7618d7c77f2546b6c2d656b0e1906942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, цюрих, никол пашинян, арцвик минасян, арарат мирзоян, дашнакцутюн, нато
В мире, Армения, Ереван, Цюрих, Никол Пашинян, Арцвик Минасян, Арарат Мирзоян, Дашнакцутюн, НАТО
В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении подрались из-за наказания за отрицание геноцида армян

© СоцсетиПотасовка между депутатами в парламенте Армении
Потасовка между депутатами в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Соцсети
Потасовка между депутатами в парламенте Армении
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Потасовка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Армения" произошла в парламенте Армении, причиной стало предложение одного из парламентариев ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.
Инциденту предшествовал критические замечания спикера парламента Алена Симоняна в адрес оппозиционеров, представляющих партию "Дашнакцутюн", которая входит во фракцию "Армения". До этого представитель дашнаков Арцвик Минасян заявил о намерении фракции представить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
МИД Армении подтвердил отказ от приоритета признания в мире геноцида армян
17 апреля, 11:50
Спикер парламента объявил 20-минутный перерыв. Сейчас ситуация в зале заседаний спокойная.
В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении
16 апреля, 12:27
 
В миреАрменияЕреванЦюрихНикол ПашинянАрцвик МинасянАрарат МирзоянДашнакцутюнНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала