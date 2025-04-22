https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html

В парламенте Армении произошла драка

В парламенте Армении произошла драка - РИА Новости, 22.04.2025

В парламенте Армении произошла драка

Потасовка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Армения" произошла в парламенте Армении, причиной стало... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:50:00+03:00

2025-04-22T12:50:00+03:00

2025-04-22T12:50:00+03:00

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Потасовка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Армения" произошла в парламенте Армении, причиной стало предложение одного из парламентариев ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Инциденту предшествовал критические замечания спикера парламента Алена Симоняна в адрес оппозиционеров, представляющих партию "Дашнакцутюн", которая входит во фракцию "Армения". До этого представитель дашнаков Арцвик Минасян заявил о намерении фракции представить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян. Спикер парламента объявил 20-минутный перерыв. Сейчас ситуация в зале заседаний спокойная. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.

https://ria.ru/20250417/armenija-2011772458.html

https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html

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в мире, армения, ереван, цюрих, никол пашинян, арцвик минасян, арарат мирзоян, дашнакцутюн, нато