В парламенте Армении произошла драка
В парламенте Армении подрались из-за наказания за отрицание геноцида армян
© СоцсетиПотасовка между депутатами в парламенте Армении
© Соцсети
Потасовка между депутатами в парламенте Армении
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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Потасовка между депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" и оппозиционной фракции "Армения" произошла в парламенте Армении, причиной стало предложение одного из парламентариев ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.
Инциденту предшествовал критические замечания спикера парламента Алена Симоняна в адрес оппозиционеров, представляющих партию "Дашнакцутюн", которая входит во фракцию "Армения". До этого представитель дашнаков Арцвик Минасян заявил о намерении фракции представить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание геноцида армян.
Спикер парламента объявил 20-минутный перерыв. Сейчас ситуация в зале заседаний спокойная.
В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
Двадцать четвертого января в ходе встречи в Цюрихе с представителями армянской общины Швейцарии Пашинян заявил, что нужно вернуться к вопросу истории геноцида армян, понять, что произошло и почему это произошло, как армяне это приняли и с чьей помощью. Пашинян также задался вопросом, почему в 1939 году повестки геноцида не было, а в 1950 году она появилась. Ранее премьер связал продвижение темы геноцида армян в Османской империи с геополитической борьбой СССР и НАТО, членом которой является Турция.
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