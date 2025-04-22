https://ria.ru/20250422/arest-2012857719.html

Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО

Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО - РИА Новости, 22.04.2025

Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО

Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T23:39:00+03:00

2025-04-22T23:39:00+03:00

2025-04-22T23:39:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича", - рассказал собеседник агентства. В середине марта этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года. Генерал-майор Михаил Варенцов ещё в конце 2024 года в связанных с ведомством публикациях СМИ значился руководителем ДЦРиЗИ (департамент цифрового развития и защиты информации) Росгвардии.

https://ria.ru/20241104/arest-1981763909.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)