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Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО - РИА Новости, 22.04.2025
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23:39 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/arest-2012857719.html
Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО
Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО - РИА Новости, 22.04.2025
Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО
Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:39:00+03:00
2025-04-22T23:39:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича", - рассказал собеседник агентства. В середине марта этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года. Генерал-майор Михаил Варенцов ещё в конце 2024 года в связанных с ведомством публикациях СМИ значился руководителем ДЦРиЗИ (департамент цифрового развития и защиты информации) Росгвардии.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО

Суд арестовал руководителя департамента цифрового развития Росгвардии Варенцова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича", - рассказал собеседник агентства.
В середине марта этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.
Генерал-майор Михаил Варенцов ещё в конце 2024 года в связанных с ведомством публикациях СМИ значился руководителем ДЦРиЗИ (департамент цифрового развития и защиты информации) Росгвардии.
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