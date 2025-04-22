Главу департамента цифрового развития Росгвардии отправили в СИЗО
Суд арестовал руководителя департамента цифрового развития Росгвардии Варенцова
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича", - рассказал собеседник агентства.
В середине марта этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.
Генерал-майор Михаил Варенцов ещё в конце 2024 года в связанных с ведомством публикациях СМИ значился руководителем ДЦРиЗИ (департамент цифрового развития и защиты информации) Росгвардии.
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