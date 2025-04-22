https://ria.ru/20250422/arest-2012852816.html

СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии

СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии - РИА Новости, 22.04.2025

СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:25:00+03:00

2025-04-22T22:25:00+03:00

2025-04-22T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича", - рассказал собеседник агентства.В середине марта этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20240828/zuev-1968909906.html

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия