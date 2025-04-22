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СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии
СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии - РИА Новости, 22.04.2025
СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии
Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:25:00+03:00
2025-04-22T22:25:00+03:00
2025-04-22T22:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича", - рассказал собеседник агентства.В середине марта этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Согласно ресурсу "БИР-Аналитик", Чепкасов занимает пост руководителя организации с декабря 2022 года.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК просит арестовать главу департамента цифрового департамента Росгвардии
СК просит арестовать главу департамента цифрового развития Росгвардии Варенцова