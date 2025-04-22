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Заочный арест блогеру, бросившего младенца в сугроб, признали законным
Заочный арест блогеру, бросившего младенца в сугроб, признали законным - РИА Новости, 22.04.2025
Заочный арест блогеру, бросившего младенца в сугроб, признали законным
Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:37:00+03:00
2025-04-22T06:37:00+03:00
2025-04-22T06:37:00+03:00
происшествия
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сергей жорин
московский городской суд
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции. "Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменения", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и в неисполнении обязанностей по воспитанию за бросок ребенка в сугроб, видео с которым появилось в сети в январе 2024 года. Косенко объявлен в розыск. По версии следствия, Косенко бросил своего ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведен до конца ввиду смягчения падения ребенка снежным покровом". Его адвокат Сергей Жорин сообщал РИА Новости в январе 2024 года, что в съемках видео ребенок участия не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме этого, Косенко оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
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происшествия, москва, сергей жорин, московский городской суд
Происшествия, Москва, Сергей Жорин, Московский городской суд
Заочный арест блогеру, бросившего младенца в сугроб, признали законным
Суд признал законным заочный арест блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб