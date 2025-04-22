https://ria.ru/20250422/anokhin-2012841932.html
Анохин доложил о мерах соцподдержки для повышения рождаемости на Смоленщине
Анохин доложил о мерах соцподдержки для повышения рождаемости на Смоленщине - РИА Новости, 22.04.2025
Анохин доложил о мерах соцподдержки для повышения рождаемости на Смоленщине
Почти 70 мероприятий и 25 мер социальной поддержки входят в программу для повышения рождаемости в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:42:00+03:00
2025-04-22T20:42:00+03:00
2025-04-22T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти 70 мероприятий и 25 мер социальной поддержки входят в программу для повышения рождаемости в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Глава региона встретился с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым. Они обсудили празднование 80-летия Великой Победы, поддержку участников СВО, повышение рождаемости в регионе. "Забота о семьях – один из ключевых приоритетов нашей работы. Для повышения рождаемости реализуем региональную программу, включающую почти 70 мероприятий и 25 мер социальной поддержки. Сейчас совместно с полномочным представительством работаем над тем, чтобы их список расширился", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Глава региона доложил о готовности региона к празднованию Дня Победы. В этом году в области запланировано более 150 мероприятий, в том числе Парад Победы в Смоленске, торжественные шествия в Вязьме и Ельне, памятные митинги в других городах и муниципальных округах. Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Также по инициативе Общественной палаты региона по всей области появятся 30 стендов с фотографиями участников войны. "Заботимся о здоровье наших дорогих ветеранов, окружаем их вниманием. По поручению президента Российской Федерации присваиваем главным героям праздника звания почетных жителей, вручаем юбилейные медали. К федеральной выплате добавили 20 тысяч рублей. Выплаты получили почти 3 тысячи человек", – отметил Анохин. Также глава региона рассказал о поддержке смолян-участников специальной военной операции. "Регулярно направляем военнослужащим, а также в Белгородскую и Курскую области гуманитарную помощь. Для участников специальной военной операции и их семей действует почти 50 региональных мер поддержки", – подчеркнул Анохин. Губернатор поблагодарил Щеголева и аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО за поддержку и помощь в реализации важных инициатив для региона.
https://ria.ru/20250422/diagnostika-2012690966.html
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россия, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин доложил о мерах соцподдержки для повышения рождаемости на Смоленщине
Анохин: в программу повышения рождаемости на Смоленщине вошли 25 мер поддержки
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Почти 70 мероприятий и 25 мер социальной поддержки входят в программу для повышения рождаемости в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Глава региона встретился с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым. Они обсудили празднование 80-летия Великой Победы, поддержку участников СВО, повышение рождаемости в регионе.
"Забота о семьях – один из ключевых приоритетов нашей работы. Для повышения рождаемости реализуем региональную программу, включающую почти 70 мероприятий и 25 мер социальной поддержки. Сейчас совместно с полномочным представительством работаем над тем, чтобы их список расширился", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона доложил о готовности региона к празднованию Дня Победы. В этом году в области запланировано более 150 мероприятий, в том числе Парад Победы в Смоленске, торжественные шествия в Вязьме и Ельне, памятные митинги в других городах и муниципальных округах. Акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Также по инициативе Общественной палаты региона по всей области появятся 30 стендов с фотографиями участников войны.
"Заботимся о здоровье наших дорогих ветеранов, окружаем их вниманием. По поручению президента Российской Федерации присваиваем главным героям праздника звания почетных жителей, вручаем юбилейные медали. К федеральной выплате добавили 20 тысяч рублей. Выплаты получили почти 3 тысячи человек", – отметил Анохин.
Также глава региона рассказал о поддержке смолян-участников специальной военной операции.
"Регулярно направляем военнослужащим, а также в Белгородскую и Курскую области гуманитарную помощь. Для участников специальной военной операции и их семей действует почти 50 региональных мер поддержки", – подчеркнул Анохин.
Губернатор поблагодарил Щеголева и аппарат полномочного представителя президента России в ЦФО за поддержку и помощь в реализации важных инициатив для региона.