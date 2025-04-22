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В Израиле возобновили поиски пловца, на которого напали акулы - РИА Новости, 22.04.2025
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10:12 22.04.2025 (обновлено: 10:20 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/akula-2012671568.html
В Израиле возобновили поиски пловца, на которого напали акулы
В Израиле возобновили поиски пловца, на которого напали акулы - РИА Новости, 22.04.2025
В Израиле возобновили поиски пловца, на которого напали акулы
Полиция Израиля возобновила поиски пловца, который в понедельник подвергся нападению акул в Средиземном море в районе города Хадера и пропал без вести, сообщила РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:12:00+03:00
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израиль
средиземное море
нетания
происшествия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Полиция Израиля возобновила поиски пловца, который в понедельник подвергся нападению акул в Средиземном море в районе города Хадера и пропал без вести, сообщила полицейская пресс-служба. В понедельник сообщалось о нападении акулы на человека в этом районе, а очевидцы распространили в социальных сетях видео атаки хищника. "Сегодня утром полиция возобновила поиски пловца вдоль берега у устья ручья Хадера. Полиция прибрежного округа из участка Хадера прибыла на пляж рано утром и продолжает поиски мужчины, на которого напали акулы", - говорится в сообщении. Отмечается, что поисковые мероприятия расширены с использованием всех доступных средств, в сотрудничестве с другими структурами, включая армию, медиков и волонтеров. Правоохранители вновь призвали общественность не заходить в воду в этом районе, а также на других пляжах, закрытых от Хадеры на 20 километров на юг до пляжа Полег в соседнем городе Нетания. В последние дни израильские СМИ неоднократно сообщали, что стаи акул замечены на нескольких пляжах центральной части страны.
https://ria.ru/20250417/genkonsul-2011792124.html
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израиль, средиземное море, нетания, происшествия
Израиль, Средиземное море, Нетания, Происшествия
В Израиле возобновили поиски пловца, на которого напали акулы

Полиция Израиля возобновила поиски пловца, на которого напали акулы у Хадеры

© Фото : Public domainБольшая белая акула
Большая белая акула - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Public domain
Большая белая акула. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Полиция Израиля возобновила поиски пловца, который в понедельник подвергся нападению акул в Средиземном море в районе города Хадера и пропал без вести, сообщила полицейская пресс-служба.
В понедельник сообщалось о нападении акулы на человека в этом районе, а очевидцы распространили в социальных сетях видео атаки хищника.
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"Сегодня утром полиция возобновила поиски пловца вдоль берега у устья ручья Хадера. Полиция прибрежного округа из участка Хадера прибыла на пляж рано утром и продолжает поиски мужчины, на которого напали акулы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поисковые мероприятия расширены с использованием всех доступных средств, в сотрудничестве с другими структурами, включая армию, медиков и волонтеров.
Правоохранители вновь призвали общественность не заходить в воду в этом районе, а также на других пляжах, закрытых от Хадеры на 20 километров на юг до пляжа Полег в соседнем городе Нетания.
В последние дни израильские СМИ неоднократно сообщали, что стаи акул замечены на нескольких пляжах центральной части страны.
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ИзраильСредиземное мореНетанияПроисшествия
 
 
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