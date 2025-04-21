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Аналитик рассказал, что может стать альтернативой золоту - РИА Новости, 21.04.2025
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14:04 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zolotok-2012514419.html
Аналитик рассказал, что может стать альтернативой золоту
Аналитик рассказал, что может стать альтернативой золоту - РИА Новости, 21.04.2025
Аналитик рассказал, что может стать альтернативой золоту
При продолжении роста стоимости золота драгметалл может оказаться слишком дорогим защитным активом, альтернативами ему могут стать серебро, замещающие... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:04:00+03:00
2025-04-21T14:04:00+03:00
экономика
россия
института гайдара
золото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. При продолжении роста стоимости золота драгметалл может оказаться слишком дорогим защитным активом, альтернативами ему могут стать серебро, замещающие облигации, резервные валюты, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. Стоимость золота в понедельник утром обновила исторический рекорд, превысив 3400 долларов за тройскую унцию. "При продолжении роста цен золото может оказаться слишком дорогим защитным активом. И сейчас, и при подорожании золота до 3500-4000 долларов за унцию жизнеспособными альтернативами могут быть серебро, замещающие облигации, резервные валюты, например, швейцарские франки", - рассказал аналитик. В качестве защитных активов также могут рассматриваться акции с высокой дивидендной доходностью, высокой ликвидностью (топ-30 по обороту торгов на Мосбирже) при условии высокой транспарентности эмитента, когда компания, выпустившая акции, регулярно публикует подробную финансовую и нефинансовую отчетность, уточнил Черновол. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более сдержанные ожидания относительно цен, сообщил РИА Новости директор торговых операций компании Андрей Поляков в апреле.
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экономика, россия, института гайдара, золото
Экономика, Россия, Института Гайдара, Золото
Аналитик рассказал, что может стать альтернативой золоту

Черновол: серебро может стать альтернативой золоту в качестве защитного актива

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. При продолжении роста стоимости золота драгметалл может оказаться слишком дорогим защитным активом, альтернативами ему могут стать серебро, замещающие облигации, резервные валюты, такое мнение высказал РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол.
Стоимость золота в понедельник утром обновила исторический рекорд, превысив 3400 долларов за тройскую унцию.
"При продолжении роста цен золото может оказаться слишком дорогим защитным активом. И сейчас, и при подорожании золота до 3500-4000 долларов за унцию жизнеспособными альтернативами могут быть серебро, замещающие облигации, резервные валюты, например, швейцарские франки", - рассказал аналитик.
В качестве защитных активов также могут рассматриваться акции с высокой дивидендной доходностью, высокой ликвидностью (топ-30 по обороту торгов на Мосбирже) при условии высокой транспарентности эмитента, когда компания, выпустившая акции, регулярно публикует подробную финансовую и нефинансовую отчетность, уточнил Черновол.
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России "Павлик" не ждет роста мировых цен на золото до 3700 долларов за унцию и выше в этом году, имея более сдержанные ожидания относительно цен, сообщил РИА Новости директор торговых операций компании Андрей Поляков в апреле.
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ЭкономикаРоссияИнститута ГайдараЗолото
 
 
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