Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию
Слитки золота. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость золота растет более чем на два процента, обновив исторический рекорд и превысив 3400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9:12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 72,04 доллара, или на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 3400,44 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро — на 1,22%, до 32,868 доллара за унцию.
Спрос на золото как на надежный актив увеличивается при геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. При этом некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.
Так, на прошлой неделе эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.
В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.
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