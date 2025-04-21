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Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 21.04.2025
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09:14 21.04.2025 (обновлено: 09:45 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/zoloto-2012447480.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 21.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота растет более чем на два процента, обновив исторический рекорд и превысив 3400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:14:00+03:00
2025-04-21T09:45:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость золота растет более чем на два процента, обновив исторический рекорд и превысив 3400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9:12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 72,04 доллара, или на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 3400,44 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро — на 1,22%, до 32,868 доллара за унцию.Спрос на золото как на надежный актив увеличивается при геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике. При этом некоторые экономисты предостерегают от его покупки в условиях максимальных исторических цен.Так, на прошлой неделе эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.
https://ria.ru/20250416/zoloto-2011642349.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Стоимость золота растет более чем на два процента, обновив исторический рекорд и превысив 3400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9:12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 72,04 доллара, или на 2,16% относительно предыдущего закрытия, до 3400,44 доллара за тройскую унцию; майского фьючерса на серебро — на 1,22%, до 32,868 доллара за унцию.
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Так, на прошлой неделе эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Виталий Манжос отметил, что сейчас покупка золота не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. По его словам, соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы.
В свою очередь, аналитик Galaxy Futures Co в Шанхае Лучен Ван заявил в комментарии агентству Bloomberg, что в ближайшее время золото с большей вероятностью будет дорожать, нежели дешеветь.
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