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Женщин наградят за успехи в бизнесе и благотворительности на KazanForum - РИА Новости, 21.04.2025
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Республика Татарстан
 
14:41 21.04.2025 (обновлено: 19:39 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/zhenschiny-2012523652.html
Женщин наградят за успехи в бизнесе и благотворительности на KazanForum
Женщин наградят за успехи в бизнесе и благотворительности на KazanForum - РИА Новости, 21.04.2025
Женщин наградят за успехи в бизнесе и благотворительности на KazanForum
Премия Halal Business Woman будет вручаться на XVI Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:41:00+03:00
2025-04-21T19:39:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
талия минуллина
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премия Halal Business Woman будет вручаться на XVI Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина. Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению форума и подготовке к нему. "Награды будут вручаться по двум номинациям: первая – это бизнес, вторая – благотворительность", – рассказала Минуллина. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана отметила, что заявки от претенденток на премию для женщин из мира бизнеса принимаются до 30 апреля. Лучших выберет международное жюри. Спикер добавила, что в рамках культурной программы форума пройдет фестиваль исламской моды. "Свои коллекции покажут дизайнеры Индонезии, Кувейта, Марокко, Пакистана, Омана, Таджикистана, конечно, из России", – сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана. По словам спикера, свои программы представят зрителям театры и музеи. В дни форума в Казани будет проходить фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Состоится и международный конкурс шеф-поваров. "К нам из пятнадцати государств прибывают команды, которые будут готовить для участников форума кухню разных стран мира. Это очень красивое и интересное событие. А также хорошая возможность зарядиться позитивом, посмотреть культуру разных стран мира, ведь именно понимание культуры разных стран может лечь в основу доверительных отношений для развития", – подчеркнула Минуллина. ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оператором по подготовке и проведению KazanForum 2025 выступает фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20250421/forum-2012521921.html
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РИА Новости
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россия, казань, талия минуллина, поддержка бизнеса
Республика Татарстан, Россия, Казань, Талия Минуллина, Поддержка бизнеса
Женщин наградят за успехи в бизнесе и благотворительности на KazanForum

На KazanForum женщинам вручат премию Halal Business Woman

© Фото : агентство инвестиционного развития ТатарстанаРуководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : агентство инвестиционного развития Татарстана
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премия Halal Business Woman будет вручаться на XVI Международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина.
Заявление прозвучало в Москве на пресс-конференции, посвященной проведению форума и подготовке к нему.
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"Награды будут вручаться по двум номинациям: первая – это бизнес, вторая – благотворительность", – рассказала Минуллина.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана отметила, что заявки от претенденток на премию для женщин из мира бизнеса принимаются до 30 апреля. Лучших выберет международное жюри.
Спикер добавила, что в рамках культурной программы форума пройдет фестиваль исламской моды.
"Свои коллекции покажут дизайнеры Индонезии, Кувейта, Марокко, Пакистана, Омана, Таджикистана, конечно, из России", – сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана.
По словам спикера, свои программы представят зрителям театры и музеи. В дни форума в Казани будет проходить фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Состоится и международный конкурс шеф-поваров.
"К нам из пятнадцати государств прибывают команды, которые будут готовить для участников форума кухню разных стран мира. Это очень красивое и интересное событие. А также хорошая возможность зарядиться позитивом, посмотреть культуру разных стран мира, ведь именно понимание культуры разных стран может лечь в основу доверительных отношений для развития", – подчеркнула Минуллина.
ХVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum 2025" пройдет с 13 по 18 мая в Казани. Форум станет площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента России с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оператором по подготовке и проведению KazanForum 2025 выступает фонд "Росконгресс".
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Казани впервые пройдет Малайзийский урбанистический форум
Вчера, 14:34
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньТалия МинуллинаПоддержка бизнеса
 
 
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