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Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
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17:38 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012573295.html
Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия
Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025
Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия
Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины свидетельствуют о том, что в интересах киевского режима не урегулировать конфликт, но прежде... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:38:00+03:00
2025-04-21T17:38:00+03:00
в мире
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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины свидетельствуют о том, что в интересах киевского режима не урегулировать конфликт, но прежде всего удержаться у власти, Владимир Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены, заявил РИА Новости профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. "Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму, созданному при поддержке спецслужб США, ряда союзников Вашингтона по НАТО и ряда стран Восточной Европы с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России на украинской земле", - сказал Хатем. "Киевский режим является главным врагом Украины, поскольку в его интересах не урегулирование конфликта, а стремление удержаться у власти и сохранить свое дальнейшее существование", - добавил он. Говоря о позиции США по перемирию и о способности американской администрации оказать давление на Европу по ситуации на Украине, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп "считает приоритетом выполнение своих предвыборных обещаний, прежде всего, обещания положить конец войне США и Европы против России". "Политика президента Трампа основана на дипломатическом пути решения кризиса, даже если это займет больше времени из-за настойчивого желания некоторых стран продолжать поддерживать Зеленского и войну против России", - отметил Хатем. С этой целью Трамп делает ставку на двусторонние переговоры с рядом вовлеченных в конфликт сторон, включая Британию, которая "сыграла крайне негативную роль в разжигании этого конфликта", добавил он.
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012443243.html
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, НАТО
Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия

Экс-советник ООН Хатем: Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены

© AP Photo / Efrem Lukatsky Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины свидетельствуют о том, что в интересах киевского режима не урегулировать конфликт, но прежде всего удержаться у власти, Владимир Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены, заявил РИА Новости профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерием
Вчера, 08:18
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"Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму, созданному при поддержке спецслужб США, ряда союзников Вашингтона по НАТО и ряда стран Восточной Европы с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России на украинской земле", - сказал Хатем.
«
"Киевский режим является главным врагом Украины, поскольку в его интересах не урегулирование конфликта, а стремление удержаться у власти и сохранить свое дальнейшее существование", - добавил он.
Говоря о позиции США по перемирию и о способности американской администрации оказать давление на Европу по ситуации на Украине, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп "считает приоритетом выполнение своих предвыборных обещаний, прежде всего, обещания положить конец войне США и Европы против России".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Зеленский попал в капкан, из которого не выберется, заявил Медведчук
Вчера, 10:12
«
"Политика президента Трампа основана на дипломатическом пути решения кризиса, даже если это займет больше времени из-за настойчивого желания некоторых стран продолжать поддерживать Зеленского и войну против России", - отметил Хатем.
С этой целью Трамп делает ставку на двусторонние переговоры с рядом вовлеченных в конфликт сторон, включая Британию, которая "сыграла крайне негативную роль в разжигании этого конфликта", добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Дело техники": в Раде назвали поворотный момент для Зеленского
Вчера, 05:20
 
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