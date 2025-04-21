https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012573295.html

Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия

Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия - РИА Новости, 21.04.2025

Эксперт прокомментировал нарушения Зеленским пасхального перемирия

Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины свидетельствуют о том, что в интересах киевского режима не урегулировать конфликт, но прежде... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:38:00+03:00

2025-04-21T17:38:00+03:00

2025-04-21T17:38:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

БЕЙРУТ, 21 апр - РИА Новости. Многочисленные нарушения пасхального перемирия со стороны Украины свидетельствуют о том, что в интересах киевского режима не урегулировать конфликт, но прежде всего удержаться у власти, Владимир Зеленский понимает, что его дни у власти сочтены, заявил РИА Новости профессор международного права, бывший советник ООН по юридическим вопросам Эли Хатем. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной. "Дни Владимира Зеленского у власти сочтены. Он понимает, что в ближайшие недели или месяцы будет вынужден объявить о проведении выборов, которые в итоге положат конец нынешнему режиму, созданному при поддержке спецслужб США, ряда союзников Вашингтона по НАТО и ряда стран Восточной Европы с целью реализации враждебного милитаристского проекта против России на украинской земле", - сказал Хатем. "Киевский режим является главным врагом Украины, поскольку в его интересах не урегулирование конфликта, а стремление удержаться у власти и сохранить свое дальнейшее существование", - добавил он. Говоря о позиции США по перемирию и о способности американской администрации оказать давление на Европу по ситуации на Украине, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп "считает приоритетом выполнение своих предвыборных обещаний, прежде всего, обещания положить конец войне США и Европы против России". "Политика президента Трампа основана на дипломатическом пути решения кризиса, даже если это займет больше времени из-за настойчивого желания некоторых стран продолжать поддерживать Зеленского и войну против России", - отметил Хатем. С этой целью Трамп делает ставку на двусторонние переговоры с рядом вовлеченных в конфликт сторон, включая Британию, которая "сыграла крайне негативную роль в разжигании этого конфликта", добавил он.

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012443243.html

https://ria.ru/20250421/medvedchuk-2012458906.html

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012436279.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, нато