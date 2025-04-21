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Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерием - РИА Новости, 21.04.2025
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08:18 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012443243.html
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерием
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерием - РИА Новости, 21.04.2025
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерием
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:18:00+03:00
2025-04-21T08:18:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. "Со стороны Зеленского мы видим лицемерную игру, что он якобы готов к миру и стремится к миру. Но по факту это попытка выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой. Плюс получить перевооружение, прежде всего, от западноевропейских стран", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, данное предложение продиктовано Зеленскому британскими спецслужбами. "Это ответная реакция МИ-6, чтобы перехватить инициативу у России. О каких 30 днях может идти речь, если даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие? В одностороннем порядке давать себя обстреливать и не отвечать, естественно, Россия не будет", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012436279.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012321114.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, мария захарова, ми-6
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Мария Захарова, Ми-6
Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерием

Рогов назвал предложение Зеленского о продлении перемирия лицемерной игрой

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, при этом использовали для ударов американские ракеты HIMARS. В свою очередь Владимир Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.
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"Со стороны Зеленского мы видим лицемерную игру, что он якобы готов к миру и стремится к миру. Но по факту это попытка выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой. Плюс получить перевооружение, прежде всего, от западноевропейских стран", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, данное предложение продиктовано Зеленскому британскими спецслужбами.
"Это ответная реакция МИ-6, чтобы перехватить инициативу у России. О каких 30 днях может идти речь, если даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие? В одностороннем порядке давать себя обстреливать и не отвечать, естественно, Россия не будет", - сказал Рогов.
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