https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012430918.html

"Как это возможно": Зеленскому предложили задать неудобный вопрос 9 мая

"Как это возможно": Зеленскому предложили задать неудобный вопрос 9 мая - РИА Новости, 21.04.2025

"Как это возможно": Зеленскому предложили задать неудобный вопрос 9 мая

Европейские лидеры, которые могут посетить Киев 9 мая, должны поинтересоваться у Владимира Зеленского, почему часть боевиков ВСУ восхваляет нацизм, об этом... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T01:59:00+03:00

2025-04-21T01:59:00+03:00

2025-04-21T02:00:00+03:00

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фридрих мерц

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские лидеры, которые могут посетить Киев 9 мая, должны поинтересоваться у Владимира Зеленского, почему часть боевиков ВСУ восхваляет нацизм, об этом заявила кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung."Спросят ли европейские лидеры, которые посетят Киев 9 мая, Владимира Зеленского, почему некоторые украинские солдаты прославляют дивизию "Ваффен-СС" "Галичина" и батальон "Нахтигаль"? Как это возможно в стране, народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма?" — задалась вопросом она.Как отметила Гавришко, все чаще на Украине названия городов, сел, улиц, увековечивающих память генералов и солдат Красной Армии, а также советских партизан переименуют в честь деятелей-националистов времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с нацистами и поддерживали их преступления, в том числе и Холокост."Пехотные батальоны носят знаки различия с изображением русинского льва – эмблемы дивизии (Ваффен-СС" "Галичина" – Прим. ред.) и регулярно отмечают важные даты ее истории", — написала она.Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.По словам двух европейских дипломатов, обсуждается приезд глав государств, участвующих в "коалиции желающих", в том числе вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, хотя где именно будет проходить встреча, Сибига не уточнял.

https://ria.ru/20250421/slutskiy-2012428659.html

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012130884.html

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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, андрей сибига, фридрих мерц, вооруженные силы украины, politico