"Как это возможно": Зеленскому предложили задать неудобный вопрос 9 мая
BZ: лидерам ЕС перед визитом в Киев 9 мая не надо игнорировать нацизм на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские лидеры, которые могут посетить Киев 9 мая, должны поинтересоваться у Владимира Зеленского, почему часть боевиков ВСУ восхваляет нацизм, об этом заявила кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.
"Спросят ли европейские лидеры, которые посетят Киев 9 мая, Владимира Зеленского, почему некоторые украинские солдаты прославляют дивизию "Ваффен-СС" "Галичина" и батальон "Нахтигаль"? Как это возможно в стране, народ которой пожертвовал своими жизнями, чтобы освободить Европу от национал-социализма?" — задалась вопросом она.
Как отметила Гавришко, все чаще на Украине названия городов, сел, улиц, увековечивающих память генералов и солдат Красной Армии, а также советских партизан переименуют в честь деятелей-националистов времен Второй мировой войны, которые сотрудничали с нацистами и поддерживали их преступления, в том числе и Холокост.
"Пехотные батальоны носят знаки различия с изображением русинского льва – эмблемы дивизии (Ваффен-СС" "Галичина" – Прим. ред.) и регулярно отмечают важные даты ее истории", — написала она.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать противовес России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По словам двух европейских дипломатов, обсуждается приезд глав государств, участвующих в "коалиции желающих", в том числе вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, хотя где именно будет проходить встреча, Сибига не уточнял.