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Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине - РИА Новости, 21.04.2025
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20:50 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012613364.html
Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине
Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине - РИА Новости, 21.04.2025
Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:50:00+03:00
2025-04-21T20:50:00+03:00
в мире
лондон
украина
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владимир зеленский
алексей гончаренко
марко рубио
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее в понедельник сообщал, что очередная встреча по Украине начнется во вторник в Лондоне. &quot;Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира&quot;, - написал Зеленский.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250421/gosduma-2012443020.html
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в мире, лондон, украина, сша, владимир зеленский, алексей гончаренко, марко рубио, верховная рада украины
В мире, Лондон, Украина, США, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Марко Рубио, Верховная Рада Украины
Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине

Зеленский: встреча Украины, США, Франции и Британии в Лондоне пройдет в среду

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее в понедельник сообщал, что очередная встреча по Украине начнется во вторник в Лондоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой
Вчера, 08:15
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"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", - написал Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры
15 марта, 17:05
 
В миреЛондонУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоМарко РубиоВерховная Рада Украины
 
 
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