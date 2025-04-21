https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012613364.html

Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине

Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине - РИА Новости, 21.04.2025

Зеленский назвал дату встречи в Лондоне по Украине

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:50:00+03:00

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2025-04-21T20:50:00+03:00

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марко рубио

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее в понедельник сообщал, что очередная встреча по Украине начнется во вторник в Лондоне. "Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", - написал Зеленский.Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012443020.html

https://ria.ru/20250315/kiev-2005211475.html

лондон

украина

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в мире, лондон, украина, сша, владимир зеленский, алексей гончаренко, марко рубио, верховная рада украины