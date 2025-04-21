Рейтинг@Mail.ru
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012454194.html
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие
Зеленский до конца не контролирует вооружённые силы Украины и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:56:00+03:00
2025-04-21T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
владимир олейник
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зеленский до конца не контролирует вооружённые силы Украины и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. "Когда Россия увидела все это, она подтвердила для американцев ещё один факт, Зеленский недоговороспособен. Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее. И тот же "Азов"* (полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в РФ), они спокойно будут обстреливать, и плевать им на какие-то заявления Зеленского. Он не управляет ситуацией в полной мере, как это делает Путин", - сказал он. Олейник добавил, что Путин ещё в разговоре с Трампом предупредил, что Владимир Зеленский недоговороспособен, и что ему вооружённые силы в полной мере не подчиняются, поскольку для него мир – это смерти подобно. "Тем более, что сам Зеленский подхватил как клоун эту тему. Он реально предложил продлить перемирие на 30 дней, но сам сделал заявление, что Россия 3000 раз нарушила это перемирие в этот день. Если ты говоришь о 3000 нарушениях, то какое же это может быть продление на 30 дней? Тогда ты что, хочешь, чтобы было 90 тысяч нарушений за месяц? Что это за перемирие? Поэтому он реально противоречит этими утверждениями своей идее продлить то, что перемирием априори называться не может", - заключил он. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило накануне Минобороны России.* полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в РФ
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, владимир олейник, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие

Олейник: Зеленский не контролирует ВСУ и не управляет ситуацией в полной мере

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зеленский до конца не контролирует вооружённые силы Украины и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
"Когда Россия увидела все это, она подтвердила для американцев ещё один факт, Зеленский недоговороспособен. Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее. И тот же "Азов"* (полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в РФ), они спокойно будут обстреливать, и плевать им на какие-то заявления Зеленского. Он не управляет ситуацией в полной мере, как это делает Путин", - сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Во Франции предостерегли Зеленского от величайшей ошибки
19 апреля, 19:56
Олейник добавил, что Путин ещё в разговоре с Трампом предупредил, что Владимир Зеленский недоговороспособен, и что ему вооружённые силы в полной мере не подчиняются, поскольку для него мир – это смерти подобно.
"Тем более, что сам Зеленский подхватил как клоун эту тему. Он реально предложил продлить перемирие на 30 дней, но сам сделал заявление, что Россия 3000 раз нарушила это перемирие в этот день. Если ты говоришь о 3000 нарушениях, то какое же это может быть продление на 30 дней? Тогда ты что, хочешь, чтобы было 90 тысяч нарушений за месяц? Что это за перемирие? Поэтому он реально противоречит этими утверждениями своей идее продлить то, что перемирием априори называться не может", - заключил он.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило накануне Минобороны России.
* полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в РФ
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Экс-депутат Рады предостерег Киев от нарушения пасхального перемирия
19 апреля, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВладимир ОлейникВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала