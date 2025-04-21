https://ria.ru/20250421/zelenskij-2012454194.html

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие - РИА Новости, 21.04.2025

Бывший депутат Рады объяснил, почему Киев нарушал пасхальное перемирие

Зеленский до конца не контролирует вооружённые силы Украины и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:56:00+03:00

2025-04-21T09:56:00+03:00

2025-04-21T09:56:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зеленский до конца не контролирует вооружённые силы Украины и не управляет ситуацией в полной мере, в том числе с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. "Когда Россия увидела все это, она подтвердила для американцев ещё один факт, Зеленский недоговороспособен. Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее. И тот же "Азов"* (полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в РФ), они спокойно будут обстреливать, и плевать им на какие-то заявления Зеленского. Он не управляет ситуацией в полной мере, как это делает Путин", - сказал он. Олейник добавил, что Путин ещё в разговоре с Трампом предупредил, что Владимир Зеленский недоговороспособен, и что ему вооружённые силы в полной мере не подчиняются, поскольку для него мир – это смерти подобно. "Тем более, что сам Зеленский подхватил как клоун эту тему. Он реально предложил продлить перемирие на 30 дней, но сам сделал заявление, что Россия 3000 раз нарушила это перемирие в этот день. Если ты говоришь о 3000 нарушениях, то какое же это может быть продление на 30 дней? Тогда ты что, хочешь, чтобы было 90 тысяч нарушений за месяц? Что это за перемирие? Поэтому он реально противоречит этими утверждениями своей идее продлить то, что перемирием априори называться не может", - заключил он. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлилось до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима пасхального перемирия, применили 48 беспилотников, обстреливали позиции российских войск и приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей, есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов, сообщило накануне Минобороны России.* полк "Азов", признан террористической организацией и запрещен в РФ

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012307468.html

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