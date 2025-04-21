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Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
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00:17 21.04.2025
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Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году
Минэкономразвития России понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 6,8% с 7%, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:17:00+03:00
2025-04-21T00:17:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 6,8% с 7%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "На горизонте 2025 года и дальше на прогнозном горизонте закладываем постепенное замедление темпов роста заработных плат и доходов в реальном выражении. Темпы роста все равно остаются очень высокими, но при этом они меньше, чем были в 2024 году", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2026 году реальные зарплаты, по прогнозу, вырастут на 5,7%, в 2027 году - на 4,1%, в 2028 году - на 3,2%. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В 2024 году зарплаты в реальном выражении выросли в России на 9,1%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в 2025 году на 6,8%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 6,8% с 7%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
"На горизонте 2025 года и дальше на прогнозном горизонте закладываем постепенное замедление темпов роста заработных плат и доходов в реальном выражении. Темпы роста все равно остаются очень высокими, но при этом они меньше, чем были в 2024 году", - сказал представитель Минэкономразвития.
В 2026 году реальные зарплаты, по прогнозу, вырастут на 5,7%, в 2027 году - на 4,1%, в 2028 году - на 3,2%.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В 2024 году зарплаты в реальном выражении выросли в России на 9,1%.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год
00:12
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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