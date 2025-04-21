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Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025

Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году

Минэкономразвития России понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 6,8% с 7%, сообщил журналистам представитель министерства. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:17:00+03:00

2025-04-21T00:17:00+03:00

2025-04-21T00:17:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития России понизило прогноз роста реальных зарплат в 2025 году до 6,8% с 7%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "На горизонте 2025 года и дальше на прогнозном горизонте закладываем постепенное замедление темпов роста заработных плат и доходов в реальном выражении. Темпы роста все равно остаются очень высокими, но при этом они меньше, чем были в 2024 году", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2026 году реальные зарплаты, по прогнозу, вырастут на 5,7%, в 2027 году - на 4,1%, в 2028 году - на 3,2%. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В 2024 году зарплаты в реальном выражении выросли в России на 9,1%.

https://ria.ru/20250421/dollar-2012427261.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)