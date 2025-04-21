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Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 21.04.2025 (обновлено: 10:26 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/zapad-2012463129.html
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 21.04.2025
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска
Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:21:00+03:00
2025-04-21T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска

ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.
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