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Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 21.04.2025
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска
Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:21:00+03:00
2025-04-21T10:21:00+03:00
2025-04-21T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска
ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действия группировки "Запад"