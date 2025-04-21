https://ria.ru/20250421/zapad-2012463129.html

Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска

Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 21.04.2025

Группировка "Запад" нанесла огневое поражение ВСУ в районе Купянска

Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:21:00+03:00

2025-04-21T10:21:00+03:00

2025-04-21T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Группировка войск "Запад" после завершения перемирия нанесла поражение украинским формированиям у Купянска Харьковской области, противник потерял до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля."Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Противник потерял до 30 военнослужащих", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины