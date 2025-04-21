https://ria.ru/20250421/zaharova-2012589278.html
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне - РИА Новости, 21.04.2025
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:43:00+03:00
2025-04-21T18:43:00+03:00
2025-04-21T18:43:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
общество
россия
мария захарова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны. В ходе расширенного заседания Центра патриотического воспитания министерства иностранных дел РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним" она указала на дефицит перевода на основные иностранные языки отечественной научной, научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны. "Я имею в виду недостаток, нехватку переводов тех материалов, которые подготовлены для современной аудитории, она отличается, она уже не воспринимает тексты и книги по 250 страниц, им нужна клиповая подача, упрощенная подача", - пояснила она. Захарова добавила, что в этом смысле имеется недостаток переведенной литературы. "В этой связи наши интернет-ресурсы стали без преувеличения основным источником объективных сведений на иностранных языках", - заключила она.
https://ria.ru/20250128/mishustin-1995950408.html
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общество, россия, мария захарова
80 лет с начала Второй мировой войны, Общество, Россия, Мария Захарова
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне
Захарова указала на недостатки перевода научных книг о Второй мировой войне
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны.
В ходе расширенного заседания Центра патриотического воспитания министерства иностранных дел РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним" она указала на дефицит перевода на основные иностранные языки отечественной научной, научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны.
"Я имею в виду недостаток, нехватку переводов тех материалов, которые подготовлены для современной аудитории, она отличается, она уже не воспринимает тексты и книги по 250 страниц, им нужна клиповая подача, упрощенная подача", - пояснила она.
Захарова
добавила, что в этом смысле имеется недостаток переведенной литературы.
"В этой связи наши интернет-ресурсы стали без преувеличения основным источником объективных сведений на иностранных языках", - заключила она.