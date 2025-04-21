Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск) - РИА Новости, 1920, 02.07.2019
80 лет с начала Второй мировой войны
 
18:43 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/zaharova-2012589278.html
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне - РИА Новости, 21.04.2025
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:43:00+03:00
2025-04-21T18:43:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
общество
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны. В ходе расширенного заседания Центра патриотического воспитания министерства иностранных дел РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним" она указала на дефицит перевода на основные иностранные языки отечественной научной, научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны. "Я имею в виду недостаток, нехватку переводов тех материалов, которые подготовлены для современной аудитории, она отличается, она уже не воспринимает тексты и книги по 250 страниц, им нужна клиповая подача, упрощенная подача", - пояснила она. Захарова добавила, что в этом смысле имеется недостаток переведенной литературы. "В этой связи наши интернет-ресурсы стали без преувеличения основным источником объективных сведений на иностранных языках", - заключила она.
https://ria.ru/20250128/mishustin-1995950408.html
https://ria.ru/20250217/posol-1999795759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мария захарова
80 лет с начала Второй мировой войны, Общество, Россия, Мария Захарова
Захарова заявила о дефиците перевода научных книг о Второй мировой войне

Захарова указала на недостатки перевода научных книг о Второй мировой войне

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на дефицит перевода на основные иностранные языки научной и научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны.
В ходе расширенного заседания Центра патриотического воспитания министерства иностранных дел РФ "80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним" она указала на дефицит перевода на основные иностранные языки отечественной научной, научно-популярной литературы по тематике Второй мировой войны.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне
28 января, 16:41
"Я имею в виду недостаток, нехватку переводов тех материалов, которые подготовлены для современной аудитории, она отличается, она уже не воспринимает тексты и книги по 250 страниц, им нужна клиповая подача, упрощенная подача", - пояснила она.
Захарова добавила, что в этом смысле имеется недостаток переведенной литературы.
"В этой связи наши интернет-ресурсы стали без преувеличения основным источником объективных сведений на иностранных языках", - заключила она.
Посол России в Турции Алексей Ерхов во время выступления на международном семинаре по российско-турецким отношениям в годы Второй мировой войны, в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Посол России в Турции призвал изучать опыт Второй мировой войны
17 февраля, 12:27
 
80 лет с начала Второй мировой войныОбществоРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала