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WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС
WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2025
WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС
США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T04:38:00+03:00
2025-04-21T04:38:00+03:00
2025-04-21T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
запорожская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — говорится в материале.По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.Американский президент Дональд Трамп в марте в телефонном разговоре в Владимиром Зеленским высказал готовность помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, а также заявил, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.Глава американского Минэнерго Крис Райт позднее отметил, что США не видят проблемы в возможной передаче украинских АЭС под управление Вашингтона.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета
The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Еще одна идея США
, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье
как нейтральную", — говорится в материале.
По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
Американский президент Дональд Трамп в марте в телефонном разговоре в Владимиром Зеленским высказал готовность помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, а также заявил, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.
Глава американского Минэнерго Крис Райт позднее отметил, что США не видят проблемы в возможной передаче украинских АЭС под управление Вашингтона.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.