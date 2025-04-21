https://ria.ru/20250421/zaes-2012435360.html

WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС

WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.04.2025

WSJ: США предложили организовать нейтральную территорию у Запорожской АЭС

США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T04:38:00+03:00

2025-04-21T04:38:00+03:00

2025-04-21T04:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

запорожская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Еще одна идея США, по словам западных чиновников, заключается в том, чтобы обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную", — говорится в материале.По данным издания, в случае реализации этого плана контроль над этой территорией мог бы быть передан Вашингтону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.Американский президент Дональд Трамп в марте в телефонном разговоре в Владимиром Зеленским высказал готовность помочь Киеву в управлении электрическими и атомными станциями, а также заявил, что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры.Глава американского Минэнерго Крис Райт позднее отметил, что США не видят проблемы в возможной передаче украинских АЭС под управление Вашингтона.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

https://ria.ru/20250419/aes-2012280972.html

https://ria.ru/20250418/zaes-2012012487.html

https://ria.ru/20250417/ssha-2011850579.html

сша

украина

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)