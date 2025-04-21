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Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025
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09:49 21.04.2025
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Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:49:00+03:00
2025-04-21T09:49:00+03:00
симферополь
служба безопасности украины
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. Как установлено правоохранителями, житель Симферополя был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству и "по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне" по мессенджеру "данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова". "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), фигурант арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы. "Подозреваемый дает признательные показания", - добавили в ФСБ.
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симферополь, служба безопасности украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Симферополь, Служба безопасности Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ

Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ.
Как установлено правоохранителями, житель Симферополя был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству и "по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне" по мессенджеру "данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова".
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), фигурант арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
"Подозреваемый дает признательные показания", - добавили в ФСБ.
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