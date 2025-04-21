https://ria.ru/20250421/zaderzhanie-2012451564.html

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025

Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ

Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:49:00+03:00

2025-04-21T09:49:00+03:00

2025-04-21T09:49:00+03:00

симферополь

служба безопасности украины

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. Как установлено правоохранителями, житель Симферополя был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству и "по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне" по мессенджеру "данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова". "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), фигурант арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы. "Подозреваемый дает признательные показания", - добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20250418/agent-2011990940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

симферополь, служба безопасности украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия