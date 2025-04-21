https://ria.ru/20250421/zaderzhanie-2012451564.html
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ - РИА Новости, 21.04.2025
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:49:00+03:00
2025-04-21T09:49:00+03:00
2025-04-21T09:49:00+03:00
симферополь
служба безопасности украины
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму, подозреваемый дает признательные показания, сообщает ЦОС ФСБ. Как установлено правоохранителями, житель Симферополя был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству и "по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне" по мессенджеру "данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова". "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией"), фигурант арестован, ему грозит до 8 лет лишения свободы. "Подозреваемый дает признательные показания", - добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, служба безопасности украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Симферополь, Служба безопасности Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержан житель Симферополя, сотрудничавший с СБУ
Задержан житель Симферополя, передававший СБУ данные о военных объектах в Крыму