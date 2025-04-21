https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012436630.html

Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами - РИА Новости, 21.04.2025

Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T05:28:00+03:00

2025-04-21T05:28:00+03:00

2025-04-21T09:37:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

александр куренков (мчс)

александр козлов (глава минприроды)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012449436_17:0:813:448_1920x0_80_0_0_af866bc35753c49a037a8646d82fe498.jpg

ЧИТА, 21 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям."Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве, Куренков и Козлов облетят районы, наиболее пострадавшие от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня. Затем они проведут координационное совещание. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. По данным Авиалесоохраны на сегодня, там действуют 56 природных пожаров на 95 308 гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников в воскресенье заявил, что ситуация в регионе с лесными пожарами близка к введению режима ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20250418/pozhar-2012142346.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, забайкальский край, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)