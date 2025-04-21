Рейтинг@Mail.ru
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 21.04.2025 (обновлено: 09:37 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012436630.html
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами - РИА Новости, 21.04.2025
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:28:00+03:00
2025-04-21T09:37:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012449436_17:0:813:448_1920x0_80_0_0_af866bc35753c49a037a8646d82fe498.jpg
ЧИТА, 21 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.&quot;Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров&quot;, — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве, Куренков и Козлов облетят районы, наиболее пострадавшие от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня. Затем они проведут координационное совещание. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. По данным Авиалесоохраны на сегодня, там действуют 56 природных пожаров на 95 308 гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников в воскресенье заявил, что ситуация в регионе с лесными пожарами близка к введению режима ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20250418/pozhar-2012142346.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012449436_117:0:714:448_1920x0_80_0_0_2bfec67e2a68d0c51b00b60f63f05aee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье, где оценят ситуацию с пожарами

© МЧС России/TelegramГлава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© МЧС России/Telegram
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Забайкальский край
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИТА, 21 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
«

"Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, Куренков и Козлов облетят районы, наиболее пострадавшие от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня. Затем они проведут координационное совещание.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. По данным Авиалесоохраны на сегодня, там действуют 56 природных пожаров на 95 308 гектарах.
Глава Рослесхоза Иван Советников в воскресенье заявил, что ситуация в регионе с лесными пожарами близка к введению режима ЧС федерального уровня.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Забайкалье тушат лесные пожары на площади более чем 119 тысяч гектаров
18 апреля, 17:33
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайАлександр Куренков (МЧС)Александр Козлов (глава Минприроды)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала