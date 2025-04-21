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Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами - РИА Новости, 21.04.2025
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:28:00+03:00
2025-04-21T05:28:00+03:00
2025-04-21T09:37:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 21 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкалье, чтобы оценить ситуацию с природными пожарами, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям."Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров", — отметили в ведомстве.Как уточнили в министерстве, Куренков и Козлов облетят районы, наиболее пострадавшие от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня. Затем они проведут координационное совещание. В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. По данным Авиалесоохраны на сегодня, там действуют 56 природных пожаров на 95 308 гектарах. Глава Рослесхоза Иван Советников в воскресенье заявил, что ситуация в регионе с лесными пожарами близка к введению режима ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20250418/pozhar-2012142346.html
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происшествия, россия, забайкальский край, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
Главы МЧС и Минприроды прибыли в Забайкалье, где оценят ситуацию с пожарами