В Японии прокомментировали пасхальное перемирие на Украине
Генсек правительства Японии Хаяси: Токио следит за тенденциями вокруг Украины
Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
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ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Япония внимательно следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине, заявил в связи с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер уточнил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Владимир Зеленский, в свою очередь, в своем Telegram-канале написал, что Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. 20 апреля в своем Telegram-канале глава киевского режима предложил прекратить любые удары с использованием дальнобойных беспилотников и ракет по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 дней.
"Наша страна с большим вниманием и осторожностью следит за тенденциями в этом вопросе (урегулирования конфликта на Украине - ред.). Мы очень надеемся на позитивное отношение российской стороны по вопросу полного прекращения огня, реализации справедливого и продолжительного мира и будем работать для этого в тесном сотрудничестве с мировым сообществом", - сказал Хаяси на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Токио.
Генеральный секретарь правительства Японии также изложил последовательность событий, связанных с перемирием, но в конце привел только мнение украинской стороны о нарушениях перемирия Россией, не упомянув о нарушениях Украины.
В понедельник глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский ранее обвинил Россию в нарушении режима перемирия, но при этом признавая, что воздушных тревог на украинской территории не было, что является "полнейшим оксюмороном".