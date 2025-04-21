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В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы
В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 21.04.2025
В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы
Беспилотники запретят запускать в Якутске на период мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:34:00+03:00
2025-04-21T07:34:00+03:00
2025-04-21T07:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
якутск
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЯКУТСК, 21 апр - РИА Новости. Беспилотники запретят запускать в Якутске на период мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с 1 по 12 мая, сообщает пресс-служба городской администрации. "Окружная администрация города Якутска информирует о том, что в целях обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий к 80-й годовщине Великой Победы будет введен запрет на выдачу и использование беспилотных летательных аппаратов, за исключением аккредитованных государственных средств массовой информации. Запрет будет действовать с 1 по 12 мая 2025 года", - рассказали в пресс-службе. Муниципальные власти напомнили, что несанкционированный запуск беспилотников влечет за собой административную и уголовную ответственность.
https://ria.ru/20250421/salyut-2012439541.html
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общество, якутск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Якутск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы
В Якутске запретят запуск БПЛА на период празднования 80-летия Победы в ВОВ