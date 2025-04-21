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Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
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00:07 21.04.2025
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Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году
Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году
Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:07:00+03:00
2025-04-21T00:07:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Мы оставили нашу оценку по росту ВВП в 2,5% и исходя из динамики первого квартала, и исходя из долгосрочных трендов. Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год (когда рост ВВП составил 4,3% - ред.), но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы", - сказал представитель министерства. "При этом мы чуть понизили оценку на 2026 год - с 2,6 до 2,4%, что связано с тем, что эффект в том числе жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий чуть перенесется и на 2026 год", - добавил он. В 2027 и 2028 годах рост экономики, по оценке министерства, составит 2,8% и 3% соответственно.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году на уровне 2,5%

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖенщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации
Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Женщина выходит из здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
"Мы оставили нашу оценку по росту ВВП в 2,5% и исходя из динамики первого квартала, и исходя из долгосрочных трендов. Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год (когда рост ВВП составил 4,3% - ред.), но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы", - сказал представитель министерства.
"При этом мы чуть понизили оценку на 2026 год - с 2,6 до 2,4%, что связано с тем, что эффект в том числе жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий чуть перенесется и на 2026 год", - добавил он.
В 2027 и 2028 годах рост экономики, по оценке министерства, составит 2,8% и 3% соответственно.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году
00:06
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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