https://ria.ru/20250421/vvp-2012426849.html

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России в 2025 году

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:07:00+03:00

2025-04-21T00:07:00+03:00

2025-04-21T00:07:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП России на 2025 год на уровне 2,5% и немного понизило ожидания по росту экономики в 2026 году - до 2,4% с 2,6%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "Мы оставили нашу оценку по росту ВВП в 2,5% и исходя из динамики первого квартала, и исходя из долгосрочных трендов. Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год (когда рост ВВП составил 4,3% - ред.), но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы", - сказал представитель министерства. "При этом мы чуть понизили оценку на 2026 год - с 2,6 до 2,4%, что связано с тем, что эффект в том числе жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий чуть перенесется и на 2026 год", - добавил он. В 2027 и 2028 годах рост экономики, по оценке министерства, составит 2,8% и 3% соответственно.

https://ria.ru/20250421/inflyatsiya-2012426723.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)