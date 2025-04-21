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Боец ВС России рассказал о применении ВСУ новых FPV-дронов - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vsu-2012625444.html
Боец ВС России рассказал о применении ВСУ новых FPV-дронов
Боец ВС России рассказал о применении ВСУ новых FPV-дронов - РИА Новости, 21.04.2025
Боец ВС России рассказал о применении ВСУ новых FPV-дронов
Боевики ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T23:11:00+03:00
2025-04-21T23:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Мультик". "Зашли спокойненько в свой блиндаж, который мы должны были штурмовать, и подкатились дальше на помощь к ребятам. Все это под воздействием (противника - ред.): по нам работала "кассета" (кассетные боеприпасы - ред.), минометы летели. Огромный рой был просто FPV-шек (дронов-камикадзе - ред.), сбросы. Да, причем FPV-шки - новые, большие, которые с большим зарядом", - рассказал боец. По его словам, характерной особенностью нового дрона ВСУ является квадратная форма и большой размер самого заряда, взрыв которого стал мощнее. "В один момент они меня "срисовали" (заметили - ред.), то, что я - старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж "сложили" (уничтожили – ред.) и вышли спокойненько", - добавил "Мультик".
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012550261.html
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вооруженные силы украины, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
Боец ВС России рассказал о применении ВСУ новых FPV-дронов

Боец "Мультик": ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПерехваченный дрон-камикадзе в ДНР
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Перехваченный дрон-камикадзе в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным "Мультик".
«
"Зашли спокойненько в свой блиндаж, который мы должны были штурмовать, и подкатились дальше на помощь к ребятам. Все это под воздействием (противника - ред.): по нам работала "кассета" (кассетные боеприпасы - ред.), минометы летели. Огромный рой был просто FPV-шек (дронов-камикадзе - ред.), сбросы. Да, причем FPV-шки - новые, большие, которые с большим зарядом", - рассказал боец.
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По его словам, характерной особенностью нового дрона ВСУ является квадратная форма и большой размер самого заряда, взрыв которого стал мощнее.
«
"В один момент они меня "срисовали" (заметили - ред.), то, что я - старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж "сложили" (уничтожили – ред.) и вышли спокойненько", - добавил "Мультик".
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