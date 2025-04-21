https://ria.ru/20250421/vsu-2012496327.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области после перемирия

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области после перемирия - РИА Новости, 21.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области после перемирия

Подразделения российской армии после завершения перемирия уничтожили в курском приграничье до 50 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:46:00+03:00

2025-04-21T12:46:00+03:00

2025-04-21T13:07:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии после завершения перемирия уничтожили в курском приграничье до 50 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, два автомобиля, три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75375 военнослужащих, 411 танков, 336 боевых машин пехоты, 311 бронетранспортеров, 2282 боевые бронированные машины, 2749 автомобилей, 632 артиллерийских орудия, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны."В течение прошедших суток подразделения российских войск в Курской области продолжили соблюдение режима прекращения огня, объявленного с 18.00 мск 19 апреля верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

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россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины