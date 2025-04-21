https://ria.ru/20250421/vsu-2012466394.html
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:39:00+03:00
2025-04-21T10:39:00+03:00
2025-04-21T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_6895195d1341bf83153cc00475440f52.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после перемирия, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства. Также поражение было нанесено по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250421/voennye-2012465903.html
https://ria.ru/20250421/vsu-2012464723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008930300_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_b8a821e40946aa5e59e259f7617d1e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
Минобороны: после перемирия ВС России поразили военный аэродром и БПЛА ВСУ
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после перемирия, сообщили в Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным
. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства.
Также поражение было нанесено по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.