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После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 21.04.2025 (обновлено: 11:34 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/vsu-2012466394.html
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ
Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:39:00+03:00
2025-04-21T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после перемирия, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства. Также поражение было нанесено по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250421/voennye-2012465903.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ

Минобороны: после перемирия ВС России поразили военный аэродром и БПЛА ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после перемирия, сообщили в Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 10:35
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства.
Также поражение было нанесено по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.
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Вчера, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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