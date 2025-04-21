https://ria.ru/20250421/vsu-2012466394.html

После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ

После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ - РИА Новости, 21.04.2025

После перемирия ВС России нанесли поражение военному аэродрому ВСУ

Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:39:00+03:00

2025-04-21T10:39:00+03:00

2025-04-21T11:34:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские авиация, беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников после перемирия, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке ведомства. Также поражение было нанесено по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250421/voennye-2012465903.html

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россия, владимир путин