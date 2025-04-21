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ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:30 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vsu-2012464878.html
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 80 военнослужащих, бронемашину "Казак" и пикап в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:30:00+03:00
2025-04-21T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
алексеевка
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ после окончания перемирия потеряли до 80 военнослужащих, бронемашину "Казак" и пикап в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР. "ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пикап", - говорится в сводке министерства.
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россия, красноармейск, алексеевка, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Алексеевка, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр"

Минобороны: ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действия группировки "Центр"

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Vitali Komar
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ после окончания перемирия потеряли до 80 военнослужащих, бронемашину "Казак" и пикап в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР.
"ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пикап", - говорится в сводке министерства.
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