https://ria.ru/20250421/vsu-2012464878.html

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 21.04.2025

ВСУ потеряли до 80 боевиков в зоне действия группировки "Центр"

ВСУ после окончания перемирия потеряли до 80 военнослужащих, бронемашину "Казак" и пикап в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025

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2025-04-21T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

алексеевка

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ после окончания перемирия потеряли до 80 военнослужащих, бронемашину "Казак" и пикап в зоне действия группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новопавловка и Алексеевка ДНР. "ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и пикап", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

россия

красноармейск

алексеевка

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россия, красноармейск, алексеевка, владимир путин, вооруженные силы украины