https://ria.ru/20250421/vsu-2012464723.html

ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны

ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.04.2025

ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны

Украинские войска на время перемирия существенно снизили интенсивность боевых действий в дневное время, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:29:00+03:00

2025-04-21T10:29:00+03:00

2025-04-21T10:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска на время перемирия существенно снизили интенсивность боевых действий в дневное время, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012463006.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин