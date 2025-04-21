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ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны
ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны
Украинские войска на время перемирия существенно снизили интенсивность боевых действий в дневное время, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:29:00+03:00
2025-04-21T10:29:00+03:00
2025-04-21T10:29:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Украинские войска на время перемирия существенно снизили интенсивность боевых действий в дневное время, сообщили в Минобороны РФ. Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. "В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20250421/peremirie-2012463006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВСУ снизили интенсивность боев во время перемирия, заявило Минобороны
Минобороны: ВСУ на время перемирия снизили интенсивность боев в дневное время