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ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действия "Юга"
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действия "Юга" - РИА Новости, 21.04.2025
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действия "Юга"
ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, бронемашину "Казак" и два орудия полевой артиллерии в зоне действия "Южной" группировки ВС РФ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:28:00+03:00
2025-04-21T10:28:00+03:00
2025-04-21T10:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, бронемашину "Казак" и два орудия полевой артиллерии в зоне действия "Южной" группировки ВС РФ, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действия "Юга"
МО РФ: ВСУ потеряли 45 военных и 1 бронемашину в зоне действия "Юга"