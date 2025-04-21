https://ria.ru/20250421/vsu-2012464124.html

ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами

ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами - РИА Новости, 21.04.2025

ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами

Силы российской группировки войск "Север" после окончания пасхального перемирия нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:28:00+03:00

2025-04-21T10:28:00+03:00

2025-04-21T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" после окончания пасхального перемирия нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области, ВСУ потеряли до 20 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250420/kurskaya-2012377933.html

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россия, сумская область, владимир путин, вооруженные силы украины