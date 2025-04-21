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ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами - РИА Новости, 21.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vsu-2012464124.html
ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами
ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами - РИА Новости, 21.04.2025
ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами
Силы российской группировки войск "Север" после окончания пасхального перемирия нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:28:00+03:00
2025-04-21T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" после окончания пасхального перемирия нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области, ВСУ потеряли до 20 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля. Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России после окончания перемирия нанесли удар по боевикам ВСУ под Сумами

Минобороны: ВСУ потеряли до 20 военных в районе Хмелевки в Сумской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" после окончания пасхального перемирия нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области, ВСУ потеряли до 20 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестало действовать с 00:00 21 апреля.
Российские военные строго соблюдали перемирие, но после его окончания продолжили проведение специальной военной операции, заявило МО РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районе населенного пункта Хмелевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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