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За время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 21.04.2025 (обновлено: 10:32 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/vsu-2012462000.html
За время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА
За время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА - РИА Новости, 21.04.2025
За время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА
Вооруженные силы Украины за время пасхального перемирия нанесли удары 90 дронами, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:19:00+03:00
2025-04-21T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за время пасхального перемирия нанесли удары 90 дронами, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО – восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены. Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск", - говорится в сообщении.По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа (по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту).В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена, отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250420/dnr-2012374221.html
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
За время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА

Минобороны: за время перемирия ВСУ применили 90 БПЛА, совершили 1404 обстрела

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за время пасхального перемирия нанесли удары 90 дронами, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО – восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены. Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск", - говорится в сообщении.
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По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов коптерного типа (по 25 опорным пунктам подразделений ВС РФ и 51 населенному пункту).
В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена, отмечает Минобороны РФ.
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